ألمانيا تشتري صواريخ كروز نرويجية من أجل مقاتلات إف - 35

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تعتزم ألمانيا، شراء صواريخ كروز جديدة من النرويج لتسليح مقاتلاتها المستقبلية أف - 35، بحسب اتفاق بقيمة 677 مليون يورو (786 مليون دولار) تم توقيعه على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في لاهاي.

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، بعد التوقيع هذا الترتيب ينفذ ما وضعناه كهدف لنا في أوروبا والناتو، المشتريات المشتركة لتقليص الوقت والبيروقراطية والتكلفة".

وأضاف: "بفضل هذه المبادرة المشتركة، سوف نحصل على أول صواريخ باليستية قبل نهاية 2027".

ويعد النظام، الذي يعرف باسم نظام الصاروخ جوينت ستايك، صاروخ كروز طويل المدى يتم توجيهه بدقة.

وقالت وزارة الدفاع الألمانية، إنه يمكن استخدامه ضد أهداف على الأرض وفي البحر.

ويشار إلى أن الحكومة الألمانية أصدرت أمرا بشراء 35 مقاتلة من طراز اف -35 من الولايات المتحدة.

وسوف يتم شراء المقاتلات بصورة أساسية؛ من أجل برنامج ألمانيا للمشاركة النووية، الذي يعد خطة ردع تابعة للناتو يمكن من خلالها أن تحصل الدول الحلفاء على الأسلحة النووية الأمريكية في حال اندلاع حرب.