 إسرائيل تعيد فتح المدارس للمرة الأولى منذ اندلاع القتال مع إيران - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إسرائيل تعيد فتح المدارس للمرة الأولى منذ اندلاع القتال مع إيران

تل أبيب - د ب أ
نشر في: الأربعاء 25 يونيو 2025 - 9:26 ص | آخر تحديث: الأربعاء 25 يونيو 2025 - 9:26 ص

أعادت المدارس بمختلف أنحاء إسرائيل فتح أبوابها للمرة الأولى منذ اندلاع القتال مع إيران، بعد أن أعلنت قيادة الجبهة الداخلية بجيش الاحتلال الإسرائيلي إزالة جميع القيود المفروضة على المدنيين خلال الصراع مع طهران.

ويجب أن توافق السلطات المحلية أيضا على القرار ولن يتم إجبار المدارس المتضررة من النيران الإيرانية أو في المناطق التي تضررت من التأثير المباشر، على إعادة فتح أبوابها. وقررت بعض البلديات عدم فتح المدارس اليوم، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأربعاء.

وطبقا للقناة الـ12 الإخبارية، فقد تضررت حوالي 300 مؤسسة تعليمية جراء هجمات الصواريخ الباليستية من إيران.

وكانت إسرائيل قد رفعت جميع القيود الطارئة على السكان المدنيين مساء أمس الثلاثاء مع صمود وقف إطلاق النار الهش مع إيران الذي تم الإعلان عنه بعد 12 يوما من القتال.

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