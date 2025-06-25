أفادت وكالة الأنباء السورية «سانا»، صباح الأربعاء، بسماع دوي انفجارات قوية ومتتالية بين جبلة وبانياس على الساحل السوري.

وقال مراسل الوكالة، إن «أصوات الانفجارات التي سُمعت، وأعمدة الدخان التي شوهدت في ريف جبلة، ناتجة عن اندلاع حريق في موقع عسكري سابق، ما أدى إلى انفجار عدد من الصواريخ الموجودة داخله».

وذكرت مصادر محلية لقناة «روسيا اليوم»، أن الكتيبة التي يتواجد فيها المستودع الذي تعرض للانفجار موجودة بمنطقة السن.

مراسل سانا: أصوات الانفجارات التي سُمعت، وأعمدة الدخان التي شوهدت في ريف جبلة، ناتجة عن اندلاع حريق في موقع عسكري سابق، ما أدى إلى انفجار عدد من الصواريخ الموجودة داخله.#سانا — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@Sana__gov) June 25, 2025

من جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن انفجارات عنيفة دوت في كتيبة الدفاع الجوي الواقعة بين جبلة وبانياس، ما أدى إلى تصاعد كثيف لأعمدة الدخان، وتطاير الشظايا في محيط المنطقة.

وأشار إلى أن الانفجارات سُمع صداها على بعد كيلومترات، دون ورود معلومات مؤكدة ما إن كانت الانفجارات قد وقعت داخل الكتيبة أم جرى استهدافها جوياً. ويمكن مشاهدة الفيديو من هنا.