مسلم يفوز بانتخابات الحزب الديمقراطي التمهيدية للترشح لمنصب عمدة نيويورك

فاز عضو مجلس ولاية نيويورك زهران ممداني بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي للترشح لمنصب عمدة نيويورك، بحسب نتائج أولية.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، الأربعاء، أن 11 مرشحا تنافسوا في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي من أجل الترشح لمنصب عمدة نيويورك.

وأشارت إلى أن ممداني مسلم من أصل هندي مولود في أوغندا، تجاوز جميع منافسيه وأبرزهم حاكم نيويورك السابق أندرو كومو، وحصل على 43.5% من الأصوات.

ممداني الذي يبرز باعتباره اشتراكيا ديمقراطيا، أطلق وعودا خلال حملته الانتخابية مثل جعل النقل العام مجانيا، وتجميد زيادات الإيجار، وفرض ضرائب أعلى على سكان نيويورك ذوي الدخل المرتفع.

وأقر كومو بخسارته بعد فتح القسم الأكبر من صناديق الاقتراع، وقال مخاطبه ناخبيه: "هذه ليست ليلتنا، بل ليلة زهران، لقد استحق ذلك وفاز".

وفي خطاب الفوز، قال ممداني: "لقد كافح سكان نيويورك لإيجاد قائد يمثلنا ويضع مصالحنا في المقام الأول. وقد تعرضنا للغدر مرارًا وتكرارًا، وبعد كل هذه الخيبات، يقسو القلب ويضعف الإيمان".

وقد يستغرق الإعلان النهائي عن النتائج حتى الأسبوع الأول من يوليو بسبب انتظار فتح الأصوات المرسلة عبر البريد الإلكتروني في التصويت المبكر.

ولم يجر الحزب الجمهوري انتخابات تمهيدية بسبب ترشيحه شخصًا واحدًا للانتخابات القادمة في 4 نوفمبر، وهو كورتيس سليوا، مقدم برامج إذاعية ومؤسس منظمة "الملائكة الحارسة" لسلامة الشوارع.