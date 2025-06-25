بني سويف تستقبل فوجًا سياحيًا ألمانيا في جولة على الممشى السياحي بكورنيش النيل

استقبلت محافظة بني سويف فوجًا من السياح الألمان، وذلك في إطار جهود المحافظة لتنشيط السياحة الوافدة وتعزيز مكانة بني سويف على الخريطة السياحية. وقد وصل الفوج، متن الباخرة السياحية "magic one"، حيث كان في استقبالهم فريق من إدارة السياحة بالمحافظة ولجنة إدارة الكورنيش لتيسير تحركاتهم وتوفير الدعم اللازم.

وتضمنت جولة الفوج زيارة الممشى السياحي الجديد على كورنيش النيل بمدينة بني سويف، حيث استمتع الزوار بالأجواء النيلية والمناظر الطبيعية الخلابة، إلى جانب التعرف على معالم المدينة الحديثة وبعض الملامح التراثية التي تعكس الطابع الثقافي والحضاري للمحافظة.

وفي هذا السياق، صرح رئيس لجنة إدارة الكورنيش د. شريف حنفي، بأن استقبال الوفود السياحية يتم تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع التأكيد على توفير كل التسهيلات للسياح وتهيئة أفضل الأجواء لزيارتهم، حيث يأتي استقبال الأفواج السياحية كجزء من خطة المحافظة لتنشيط القطاع السياحي والاستفادة من المقومات الطبيعية والتاريخية التي تتمتع بها بني سويف، من خلال تحسين الخدمات وتطوير الأماكن السياحية.

وتجدر الإشارة إلى أن تكرار هذه الزيارات السياحية يعكس نجاح استراتيجية التنمية السياحية التي أطلقتها المحافظة ضمن استراتيجيتها التنموية المحلية العامة، والتي تتضمن 6 قطاعات اقتصادية من بينها قطاع السياحة، حيث تبنت بني سويف استراتيجية طموحة لمدة خمس سنوات لتنمية هذا القطاع، بهدف وضع المحافظة في مكانة متميزة على الخريطة السياحية المحلية والدولية.