علاء عوض عن مقارنته بوالده: بتظلمني

قال الفنان علاء عوض، إنه تعلم كثيراً من والده الراحل محمد عوض، وأخذ من جيناته الفنية وتربي في أجواء فنية يسودها المحبة والاحترام برفقة أسرته سواء المخرج عادل عوض، أو شقيقه عاطف مصمم الاستعراضات وصولاً للنجمة جميلة عوض.

وتابع علاء عوض، حديثه خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل" الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل على قناة صدى البلد 2، قائلاً: "اتربينا في كواليس المسرح والحاجات دي عملت جينات فينا واختيارتنا الشخصية كانت عن قناعة لما دخلنا أكاديمية الفنون ومعتمدين على موهبتنا بدون واسطة أو مساعدة من حد خالص".

وأشار علاء عوض، إلى أنه يرفض المقارنة بينه وبين ووالده، لا سيما أنها مقارنة ظالمة له كون الأخير من جيل لم يعوض بعد، فهم صناع المسرح والسينما في مصر والوطن العربي، معقباً: "احنا بعيد عن الناس دي أوي.. ودول لا يرحلوا أبدا ودول باقيين وأعتقد أنهم أحياء على مدار الدهر".

واختتم علاء عوض حديثه قائلاً، إن والده لم يجبر أحدا من أسرته على دخول الفن نهائياً بل دائماً ما كان يري فيهم حبهم الشديد للتمثيل وأهم شيء كان موجود لديهم هو دراسة الفن، متابعا: "كان يحفزنا على ذلك الأمر حتى تخرجنا من معهد الفنون المسرحية وغيرها".