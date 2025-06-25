 روسيا تدعو إلى تسوية طويلة الأمد بشأن إيران - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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روسيا تدعو إلى تسوية طويلة الأمد بشأن إيران

وكالات
نشر في: الأربعاء 25 يونيو 2025 - 4:17 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 يونيو 2025 - 4:17 م

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم، إن الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران تطلق "إشارات إيجابية"، مشدداً على أن الجميع سيشعر بالارتياح "إذا أفضت هذه الإشارات إلى تسوية".

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن أطراف الصراع حول إيران بدأت تدرك ضرورة العودة إلى الدبلوماسية، مشيراً إلى أن موسكو على اتصال مع واشنطن وتل أبيب بشأن الوضع.

وذكر أن روسيا قدمت مقترحات لضمان ليس فقط خفض التصعيد، بل أيضاً التوصل إلى تسوية موثوقة وطويلة الأمد بشأن إيران، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وشدد وزير الخارجية الروسي على أن "تصعيد الوضع حول إيران محفوف بتقويض الأمن الإقليمي والعالمي".

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