«بوينج» تخسر 3 مليارات دولار بسبب حظر طيران طراز «737 ماكس»

أعلنت شركة بوينج الأمريكية لإنتاج الطائرات، الأربعاء، تعرضها لخسائر مالية ضخمة خلال الربع الثاني من العام الجارى بلغت نحو 3 مليارات دولار بسبب حظر طيران طائراتها من طراز "بوينج 737 ماكس" اعتبارًا من شهر مارس الماضي.

وذكر راديو "صوت أمريكا" - في نشرته باللغة الإنجليزية - أن الخسائر المالية التي سجلتها شركة "بوينج" العملاقة "ومقرها شيكاغو" تعتبر أضخم خسائر من نوعها تتعرض لها الشركة في غضون عشرة أعوام، والتي تأتي بعد حظر طيران طائراتها الأكثر مبيعا من طراز "بوينج 737 ماكس" عن الطيران في أعقاب تحطم طائرتين من ذات الطراز في أثيوبيا وأندونيسيا خلال فترة خمسة أشهر أسفرا عن مصرع 346 شخصًا.

وأشار "صوت أمريكا" إلى أن إجمالي الخسائر للشركة - منذ وقع الحادثين - تجاوز 8 مليارات دولار، وذلك بعد إعلان اعتزامها في الأسبوع الماضي دفع تعويضات مالية بسبب تأخير تسليم المبيعات من الطائرات تقدر بنحو 9ر4 مليار دولار.

يشار إلى تراجع مبيعات شركة "بوينج" - بشكل عام - بنسبة 35 في المائة لتصل 75ر15 مليار دولار فقط، فيما كانت الشركة الامريكية العملاقة تتوقع تحقيق مبيعات تصل الى 55ر18 مليار.