مقتل 6 في هجوم انتحاري على مقر بلدية مقديشو

قال محمد عبدي حير وزير الإعلام الصومالي إن تفجيرا انتحاريا في مقر بلدية العاصمة مقديشو يوم الأربعاء أسفر عن مقتل ستة أشخاص منهم رؤساء لمديريات العاصمة ومدراء أقسام في البلدية.



وأعلنت حركة الشباب الإسلامية الصومالية، التي ترتبط بتنظيم القاعدة وتريد الإطاحة بالحكومة المدعومة من الأمم المتحدة، مسؤوليتها عن تنفيذ هذا الهجوم وهو الأحدث ضمن سلسلة طويلة من الهجمات التي نفذتها.



وقال عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم حركة الشباب في بيان أرسله إلى رويترز ”نفذنا عملية ناجحة في مقديشو بعد ظهر اليوم. الهدف كان مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى الصومال وغيره من المسؤولين الأعداء. قُتل بعضهم وأُصيب الآخر“.



وقال وزير الإعلام للصحفيين إن ستة أشخاص أصيبوا في ”العمل الإرهابي“ منهم رئيس بلدية مقديشو.



وذكرت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال على تويتر إن مبعوث الأمم المتحدة جيمس سوان، وهو أمريكي الجنسية، زار رئيس البلدية في وقت سابق يوم الأربعاء.



وقال محمد عبد الله، وهو أحد أقارب الضحايا، لرويترز ”توجه انتحاري إلى قاعة الاجتماعات سيرا ثم فجر نفسه.



وقال صاحب أحد المتاجر، ويدعى محمد عثمان، إن عددا كبيرا من سيارات الإسعاف هرع إلى المنطقة بعد الانفجار.



ويمزق الصراع الصومال منذ عام 1991 حين أطاح أمراء الحرب من العشائر بدكتاتور كان يحكم البلاد ثم انقلبوا على بعضهم البعض.