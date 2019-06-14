المرصد السوري: 7 قتلى في قصف جوي على ريفي حلب وإدلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بمقتل 7 مدنيين على الأقل جراء غارات جوية نفذتها طائرات حربية للنظام السوري وروسيا على ريفي حلب وإدلب.

وأشار المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي اليوم، إلى مقتل 5 أشخاص بينهم سيدة وطفلها جراء قصف طائرات روسية على بلدة كفروما بريف ومعرة النعمان بالقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي.

ولفت المرصد إلى مقتل ورجل ومواطنة جراء غارات جوية من قبل طائرات النظام على بلدة الأتارب بريف حلب الغربي، مشيرا إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.

وكان قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير التابعة للجيش السوري الحر قال: "ألقت 10 مروحيات 20 برميلاً متفجراً على مدينة اللطامنة في ريف حماة الشمالي صباح اليوم ، بعد ليلة عنيفة من القصف بالبراميل المتفجرة والتي تجاوزت الـ 30 برميلاً منذ مساء أمس".

وأكد القائد العسكري ، الذي رفض ذكر اسمه ، لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ): " تعرضت مدينة مورك في ريف حماة الشمالي لقصف عنيف حيث تناوبت سبع طائرات مروحية على قصف احياء المدينة بالبراميل المتفجرة والتي تجاوز عددها 20 برميل، والقت تلك الطائرات ثلاثة براميل متفجرة على قرية السرمانية في سهل الغاب بريف حماة الغربي".

وأضاف: "جميع الطائرات التي تناوبت على قصف مدينتي مورك واللطامنة اقلعت من مطار حماة العسكري، بينما قصفت القوات الحكومية السورية والروسية من معسكر بريديج بريف حماة مدينة كفرنبل بريف إدلب الجنوبي بصواريخ عنقودية وسط تحليق مكثف من طائرات الاستطلاع في المنطقة".

وتشهد مناطق ريف حماة الشمالي وريف لإدلب تصعيداً عسكرياً كبيراً حيث قصفت القوات الحكومية بعشرات الصواريخ والبراميل المتفجرة مناطق سيطرة المعارضة، كما قصفت فصائل المعارضة بالقذائف الصاروخية مواقع القوات الحكومية السورية والمدن والبلدات التي تحت سيطرتها في ريفي حماة واللاذقية.