السفن السياحية تبدأ رحلات نهرية لأول مرة منذ الإغلاق العام بسبب كورونا في ألمانيا

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لأول مرة منذ الإغلاق العام لعدة أشهر بسبب جائحة كورونا تبدأ اليوم الجمعة سفينة سياحية كبيرة الإبحار ثانية من ميناء ألماني.

وتنطلق السفينة التابعة لشركة "توي" للرحلات واسمها "ماين شيف 2" الإبحار عند التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة من ميناء هامبورج شمالي ألمانيا وتقوم برحلة مدتها ثلاثة أيام ذهابا وإيابا تجوب خلالها بحر الشمال.

وتحمل السفينة على متنها عددا قليلا من سعتها البالغة 2900 راكبا، يشغلون مقاعدها في الظروف العادية.

يقضي هؤلاء الركاب عطلة نهاية الأسبوع الحالي (يومي السبت والأحد) على البحر ويعودون صباح يوم الاثنين إلى هامبورج ثانية.

وتطبق على متن السفينة قواعد صحية صارمة ترافق القواعد المعتادة للسفر السياحي.

وتقضي القواعد الصحية الجديدة بأن يراعي طاقم السفينة فيما بينهم وكذلك فيما بينهم وبين الركاب حفظ مسافة تباعد لا تقل عن متر ونصف إضافة إلى ارتداء الكمامات.

ويتم فتح مطاعم البوفيه إلا أن الركاب لا يسمح لهم بالدخول إلى قاعة الطعام شخصيا ولكن يتم تقديم الطعام إليهم.

وقبل أن يصعد الركاب إلى متن السفينة يلزمون بملء استمارة صحية ويسلمونها للطاقم.