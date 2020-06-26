نائب الوزير للتعليم الفني يتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية بالجيزة

تفقد الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشئون التعليم الفني، سير العملية الامتحانية في عدد من لجان محافظة الجيزة في أول أيام امتحانات الدبلومات الفنية، والتي بدأت اليوم.

وزار مجاهد لجان الامتحانات بمدرسة الحوامديه الفنيه بنات، والمدرسة الثانوية الفنية للتعليم المزدوج، ومدرسة مزغونة التجارية"، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين.

وشارك في الجولة، الدكتور محمد موسى عمارة رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات،و هاشم علي جامع رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني.

ويؤدى الامتحانات التحريرية في الدور الأول لهذا العام 776161 طالب وطالبة أمام 2987 لجنة وتنتهى الامتحانات التحريرية يوم الخميس 13 أغسطس، وسيتم البدء في أعمال تقدير الدرجات للدبلومات الفنية يوم الأحد 6 أغسطس داخل 90 مقر تقدير، ويبلغ عدد لجان النظام والمراقبة للتعليم الفنى بنوعياته (نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس) 25 لجنة، كما يبلغ عدد لجان الإدارة 23 لجنة، ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة 34 مركز بجميع المحافظات، ويبلغ عدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة 4450 عضو، كما يبلغ عدد المقدرين بلجان تقدير الدرجات والمنتدبين للجان السير 47679 مقدر، ويبلغ عدد المنتدبين للجان سير الامتحان 177326 عضو.