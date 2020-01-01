مصرع شاب غرقا في بحر كفر حجازي بالمحلة

لقي شاب عشريني مصرعه غرقا أثناء استحمامه في بحر كفر حجازي التابع لدائرة مركز المحلة الكبرى.

وتلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم مركز المحلة الكبرى، بلاغا من الأهالي بعثورهم على جثة شاب فى العشرينات من العمر غارقة فى بحر كفر حجازي.

وانتقلت قوات الانقاذ النهري إلى موقع الحادث وتم انتشال الجثة وتبين من خلال الفحص أن الشاب يدعى "عبد الهادى أحمد جودة"، مقيم قرية بلقينا، ولفظ أنفاسه الأخيرة لعدم إجادته الاستحمام في البحر، ولا توجد شبهة جنائية.

وتم نقل الجثة إلى مستشفى المحلة العام لاستخراج تصريح بدفنها وتحرر محضر بالواقعة وجار إخطار النيابة العامة.