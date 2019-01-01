تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سوريا

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم السبت، تسجيل 19 إصابة جديدة يفيروس كورونا وفرض الحجر الصحي على بلدة في ريف إدلب الشرقي.

وقالت وزارة الصحة السورية في بيان لها، إنه تم تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 627 حالة وشفاء 7 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 191 حالة.

وأشار البيان إلى تسجيل حالة وفاة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 36 حالة.

وفي محافطة إدلب، فرضت وزارة الصحة التابعة لحكومة الإنقاذ التابعة للمعارضة السورية اليوم الحجر الصحي على بلدة سرمين في ريف إدلب الشرقي، وذلك بعد تسجيل إصابة بفيروس كورونا في البلدة لامرأة قدمت مؤخراً من مناطق سيطرة الحكومة السورية في مدينة حلب.

وقال مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية لـ (د.ب.أ) إنه تم إغلاق مداخل ومخارج البلدة من خلال رفع السواتر الترابية على الطرق الرئيسية المؤدية إليها، وذلك منعاً لدخول وخروج الأهالي قي البلدة.

وكان مخبر الترصد الوبائي التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة في الشمال السوري أعلن أمس الجمعة عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الشمال السوري إلى 23 بعد تسجيل إصابة في بلدة سرمين بريف إدلب الشرقي.

وتعتبر بلدة سرمين أول بلدة في مناطق المعارضة يفرض عليها الحجر وخامس منطقة في سوريا.