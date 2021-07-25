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شهدت أسعار الحديد والأسمنت استقرارا خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة.

وجاءت أسعار الحديد على النحو التالي:

استقر حديد عز ليسجل نحو 14600 جنيه.

واستقر حديد بشاي ليسجل نحو 14500 جنيه.

واستقر حديد العتال ليسجل 14500 جنيه.

واستقر حديد المراكبي ليسجل 14300 جنيه.

واستقر حديد المصريين ليسجل 14550 جنيها.

واستقر حديد العشري ليسجل 14300 جنيه.

واستقر حديد مصر ليسجل 14300 جنيه.

فيما جاءت أسعار الأسمنت على النحو التالي:

استقر سعر الأسمنت المسلح ليسجل 890 جنيها.

واستقر سعر أسمنت سيناء ليسجل 865 جنيها.

واستقر سعر أسمنت السويس ليسجل 890 جنيها.

واستقر سعر أسمنت حلوان ليسجل نحو 900 جنيه.

كما استقر أسمنت السويدي ليسجل 900 جنيه.