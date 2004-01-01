تباينت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الأحد، بسوق العبور للجملة.

‏‎وجاءت الأسعار المتداولة طبقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:

‏‎تراجعت أسعار الطماطم جنيها لترواح بين 1.5 إلى 2.75 جنيه.

فيما ارتفعت أسعار البطاطس 50 قرشا لتتراوح بين 2.5 إلى 5.5 جنيه.

وتراجع البصل 25 قرشا ليتراوح بين 1.5 إلى 3 جنيهات.

وتراجعت الكوسة 4 جنيهات لتترواح بين 2 إلى 5 جنيهات.

وانخفضت الفاصولياء 4 جنيهات لتسجل من 4 إلى 6جنيهات.

فيما ارتفع الباذنجان جنيها البلدي ليتراوح من 1.5 إلى 4 جنيهات.

فيما استقر الفلفل الرومي ما يتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.

وتراجع الفلفل الحامي البلدي 1.5 جنيه ليتراوح من 2 إلى 3.5 جنيه.

وتراجع الخيار البلدي 2.5 جنيه ليتراوح بين 2.5 إلى 4.5 جنيه.

وتراجعت الملوخية 50 قرشا لتتراوح من 1.5 إلى 3 جنيهات.

‏‎وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:

ارتفع البرتقال الصيفي 50 قرش ليتراوح بين 3 إلى 4.5 جنيهات.

فيما تراجع الليمون البلدي 3 جنيهات ليتراوح من 4 إلى 10 جنيهات.

واستقر العنب البناتي ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

فيما ارتفع التفاح المصري جنيها ليتراوح من 12 إلى 18 جنيها.

واستقر الكانتلوب ليتراوح من 3 إلى 6 جنيهات.

والمانجو البلدي تراوحت بين 8 و12 جنيها.