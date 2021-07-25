الجزائر تعدل مواقيت حظر التجوال بعد تزايد إصابات كورونا

قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تعديل مواقيت حظر التجوال بعد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى مستويات قياسية في الأيام الأخيرة.



وجاء قرار الرئيس تبون، حلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأحد.



وأصبح التوقيت الجديد لحظر التجوال يمتد من الساعة الثامنة ليلا حتى السادسة من صباح اليوم التالي بعدما كان من منتصف الليل حتى الرابعة صباحا في 19 محافظة.



من جهة أخرى، سجلت وزارة الصحة اليوم الأحد، 1287 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتراجع 18 حالة عن حصيلة اليوم السابق، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 162 ألفا و155.



وذكرت الوزارة في بيان لها عن رصد 21 حالة وفاة جديدة بزيادة 5 حالات عن يوم أمس ليبلغ مجموع الوفيات 4 آلاف و63. فيما أشارت إلى تعافي 626 حالة جديدة للشفاء وهو ما يرفع عدد المرضى الذين تعافوا من الوباء إلى 110 آلاف و577.



وبحسب الوزارة، يتواجد 45 مريضا بمصلحة العناية المركزة.