الصحة: مصر وفرت لقاحات كورونا للمواطنين بطريقة آدمية ومحترمة

أكد الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة والسكان، أن الدولة المصرية عملت على توفير اللقاحات ضد فيروس كورونا للمواطنين مجانًا بطريقة وصفها بـ«الآدمية المحترمة».



وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، رد عبد الفتاح على مناشدة وجهت له بشأن تسهيل إجراءات استخراج شهادة الحصول على لقاح كورونا للمسافرين قائلًا: «إحنا مش هنغلب في الورق.. ممكن تكون الشكوى حالة فردية».



وأضاف أن شهادة التطعيم موجودة ومتوفرة في كافة المراكز التي يحصل بداخلها المواطن على اللقاح، مؤكدًا أن منظومة التطعيم كاملة تراعي توفر الوثائق وإنهاء هذه العملية بمنتهى الكفاءة.



وأوضح عبد الفتاح، أن الشهادات هي وسيلة توثيق وتأكيد أن المواطن حصل على جرعتي اللقاح، مشيرًا إلى أن اشتراطات التطعيم على الصعيد العالمي فيما يخص السفر لم تتضمن أن يحصل المواطن على وثيقة تثبت حصوله على اللقاح.



وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت في مارس الماضي، العمل على توفير كافة اللقاحات التي تضعها بعض الدول شرطًا أساسيًّا لدخول أراضيها، وأن مراكز التطعيم الدولية المنوطة بتطعيم الراغبين في السفر والمسؤولة عن استصدار شهادات التطعيم الموثقة ستكون جاهزة على كافة مستوى الجمهورية.