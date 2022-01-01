تعرف على حكام مباريات الثلاثاء في الدوري

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، اسماء حكام مباريات الغد الثلاثاء، في بطولة الجولة الـ 27 للدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تستهل منافسات الجولة المقبل بالدوري غدًا الثلاثاء، بـ3 مباريات، وجاء حكامهم على النحو التالي:

يدير مباراة غزل المحلة وسيراميكا نادر قمر الدولة، ويعاونه أسامة عبد اللطيف ورضا جبر، كحكمي راية، ومحمود ناصف حكمًا رابعًا، وعلى تقنية الفيديو محمود عاشور، ويعاونه محمد عبد العزيز.

كما سيحكم مباراة المصري وإيسترن كومباني صبحي العمراوي، ويعاونه وائل شعبان ومحمد أبو رحاب حاملي راية، وعلي السعيد حكمًا رابعًا، وعلى تقنية الفيديو محمد عادل، ومبروك نبيل.

ويلتقي الاتحاد السكندري مع إنبي في التاسعة مساء ويدير هذه المباراة عبد العزيز السيد، ويعاونه ممدوح مصطفى، ونور سعيد، ومحمود منصور حكمًا رابعًا، ومصطفى مدحت على تقنية الفار، ويعاونه أحمد ناجي.