إيلون ماسك ينفي ارتباطه بعلاقة عاطفية مع زوجة الشريك المؤسس لجوجل

قال إيلون ماسك رئيس شركة تسلا في ساعة متأخرة من مساء الأحد، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إنه وسيرجي برين المؤسس المشارك لشركة جوجل ما زالا صديقين، نافيا تقرير عن ارتباطه بعلاقة عاطفية مع زوجة برين نيكول شاناهان.



وجاءت تغريدات ماسك بعد أن نقل تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مصادر مجهولة قولها إنه أقام علاقة قصيرة مع شاناهان.



وقالت الصحيفة إن هذه القضية دفعت برين إلى إقامة دعوى لطلاق شاناهان في وقت سابق من هذا العام وإنهاء الصداقة الطويلة بين أصحاب المليارات في مجال التكنولوجيا.



ورفض ماسك التقرير، وقال على موقع "تويتر": "أنا وسيرجي صديقان وكنا في حفلة معا الليلة الماضية. لقد رأيت نيكول مرتين فقط خلال ثلاث سنوات وفي المرتين مع العديد من الأشخاص الآخرين. ليس هناك علاقة رومانسية".