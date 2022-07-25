 الاثنين 25 يوليو 2022.. نشرة أسعار الحضروات والفاكهة بسوق العبور - بوابة الشروق
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الاثنين 25 يوليو 2022.. نشرة أسعار الحضروات والفاكهة بسوق العبور

سوق العبور تصوير ابراهيم عزت
سوق العبور تصوير ابراهيم عزت
سارة حمزة
نشر في: الإثنين 25 يوليه 2022 - 11:40 ص | آخر تحديث: الإثنين 25 يوليه 2022 - 11:40 ص

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة، استقرارا خلال تعاملات اليوم الاثنين 25 يوليو 2022، بسوق العبور للجملة.

‏‎وجاءت أسعار الخضروات المتداولة طبقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:

‏‎استقرت أسعار الطماطم لترواح بين 1.4 إلى 2.4 جنيه.
واستقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 2 إلى 5 جنيهات.
استقر البصل ليتراوح بين 1.5 إلى 3.25 جنيه.
واستقرت الكوسة لتترواح بين 1.5 إلى 4 جنيهات.
واستقرت الفاصولياء لتسجل من 5 إلى 10 جنيهات.
واستقر الباذنجان البلدي ليتراوح من 1.5 إلى 4 جنيهات.
واستقر الفلفل الرومي ليتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.
واستقر الفلفل الحامي البلدي ليتراوح من 2 إلى 3.75 جنيه.
واستقر الخيار البلدي ليتراوح بين 2.5 إلى 5 جنيهات.
واستقرت الملوخية لتتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.

‏‎وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:

استقر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 2.5 إلى 4 جنيهات.
واستقر الليمون البلدي ليتراوح من7 إلى 13 جنيها.
واستقر العنب البناتي ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.
واستقر التفاح المصري ليتراوح من 11 إلى 17 جنيها.
واستقر الكانتالوب ليتراوح من 3 إلى 6 جنيهات.
والمانجو البلدي تراوحت بين 8 و12 جنيها.


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