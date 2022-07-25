شهدت أسعار الخضروات والفاكهة، استقرارا خلال تعاملات اليوم الاثنين 25 يوليو 2022، بسوق العبور للجملة.

‏‎وجاءت أسعار الخضروات المتداولة طبقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:

‏‎استقرت أسعار الطماطم لترواح بين 1.4 إلى 2.4 جنيه.

واستقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 2 إلى 5 جنيهات.

استقر البصل ليتراوح بين 1.5 إلى 3.25 جنيه.

واستقرت الكوسة لتترواح بين 1.5 إلى 4 جنيهات.

واستقرت الفاصولياء لتسجل من 5 إلى 10 جنيهات.

واستقر الباذنجان البلدي ليتراوح من 1.5 إلى 4 جنيهات.

واستقر الفلفل الرومي ليتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.

واستقر الفلفل الحامي البلدي ليتراوح من 2 إلى 3.75 جنيه.

واستقر الخيار البلدي ليتراوح بين 2.5 إلى 5 جنيهات.

واستقرت الملوخية لتتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.

‏‎وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:

استقر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 2.5 إلى 4 جنيهات.

واستقر الليمون البلدي ليتراوح من7 إلى 13 جنيها.

واستقر العنب البناتي ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

واستقر التفاح المصري ليتراوح من 11 إلى 17 جنيها.

واستقر الكانتالوب ليتراوح من 3 إلى 6 جنيهات.

والمانجو البلدي تراوحت بين 8 و12 جنيها.