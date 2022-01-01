بايدن ينشر صورة لممارسته العمل في العزل الصحي

نشر الرئيس الأمريكي جو بايدن على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الاثنين، صورة خلال مزاولته العمل وتلقي مكالمات هاتفية في العزل الصحي الخاضع له إثر اصابته بفيروس كورونا المستجد " كوفيد-19".

ويظهر في الصورة الكلب الخاص به مستلقيا على أريكة حيث وصفه بايدن بأنه "أفضل رفيق بالعمل".

وكان طبيب البيت الأبيض كيفين أوكونور قد أعلن أمس أن الرئيس بايدن يتحسن بعد إصابته بكوفيد-19، مع وجود علامات مشجعة على أنه يتغلب على الفيروس.

وكتب أوكونور في تحديثه اليومي بشأن صحة الرئيس الأمريكي: "تستمر أعراضه في التحسن بشكل كبير. أعراضه السائدة الآن هي التهاب الحلق. هذا على الأرجح نتيجة للتنشيط اللمفاوي حيث يتخلص جسمه من الفيروس، وبالتالي فهذا أمر مشجع".

ويعالج بايدن بعقار باكسلوفيد من إنتاج شركة فايزر للأدوية.

كما أنه كان يتناول عقار تايلينول لعلاج أعراض حالات القلق واستخدام جهاز الاستنشاق من مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم.

وكان أوكونور قد صرح يوم السبت بأن التسلسل الأولي أظهر أن بايدن مصاب على الأرجح بمتحور (بي إيه . 5) وهو السائد في الولايات المتحدة في الوقت الحالي.