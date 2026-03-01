وزير دفاع بريطانيا يحذّر من تصعيد عشوائي ويدعو طهران للعودة إلى التفاوض

كشف وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، أن صاروخين من إيران أطلقا باتجاه قبرص، حيث توجد قواعد عسكرية بريطانية، منوهًا أن الأمر يُظهر «مدى عشوائية» الرد الإيراني.

ونوه خلال لقاء مع قناة «سكاي نيوز»، اليوم الأحد، أن 300 عنصر من عناصر الجيش البريطاني كانوا على مقربة من الأهداف التي تعرضت للهجوم في البحرين.

وحذر من «التصعيد العشوائي»، داعيًا إيران لإنهاء ضرباتها الصاروخية، والتراجع عن هجماتها غير المنضبطة في المنطقة، والتخلي عن برامج أسلحتها النووية.

وشدد وزير الدفاع البريطاني على أنه لا يمكن السماح للنظام الإيراني «أبدًا» بامتلاك سلاح نووي، منوهًا أن «إيران رعت الإرهاب في جميع أنحاء العالم، وكانت مصدرًا لعدم الاستقرار في المنطقة».

وامتنع هيلي، عن التعليق على ما إذا كانت الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران قانونية أم لا.

وامتنع أيضًا عن الإفصاح عما إذا كان من الممكن أن تنضم المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل في عمليات مباشرة ضد إيران.

لكنه نوه أن الطائرات المقاتلة البريطانية مستعدة لإسقاط الصواريخ أو الطائرات المسيرة الإيرانية المتجهة نحو دول أخرى، وذلك كجزء من عمليات دفاعية إقليمية منسقة.



