البيت الأبيض: تم تقريبا علاج بايدن من جميع أعراض الكورونا

قال كيفن أوكونور طبيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، إن أعراض كوفيد-19 التي شعر بها بايدن قد تم علاجها بالكامل تقريبًا.

وقال أوكونور -في مذكرة نشرت على موقع البيت الأبيض- إن الرئيس الأمريكي، الذي أكمل يومه الرابع من تناول دواء باكسلوفيد المضاد للفيروسات مساء الأحد، يعاني فقط من احتقان الأنف وبحة في الصوت.

وكتب كونور في المذكرة "لقد اختفت أعراضه الآن بشكل شبه كامل. عند سؤاله، في الوقت الحالي، لاحظ فقط بعض احتقان الأنف المتبقي وبحة صغيرة في الصوت"، وأشار طبيب الرئيس الأمريكي إلى أن نبضه وضغط دمه ومعدل تنفسه ودرجة حرارته طبيعية تمامًا.

وأضاف أوكونور أن نسبة التشبع بالأكسجين "ممتازة" ورئتيه صافيتان.

وثبتت إصابة بايدن، الخميس الماضي، وكانت سيدة الولايات المتحدة الأولى، جيل بايدن، قد أكدت أن حالته الصحية جيدة ومستقرة.