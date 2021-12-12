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عبد العال: طارق حامد لم يكن مؤثرا مع الزمالك

محمد عبد المحسن
نشر في: الإثنين 25 يوليه 2022 - 11:46 ص | آخر تحديث: الإثنين 25 يوليه 2022 - 11:46 ص

هاجم رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، طارق حامد، لاعب اتحاد جدة السعودي، والمنتقل حديثًا بعد انتهاء عقده مع الزمالك.

طارق حامد انقطع عن تدريبات الزمالك منذ فترة كبيرة، وتمرد على النادي حتى أتم انتقاله للفريق السعودي، وهو ما قابله الزمالك بتوقيع عقوبة كبيرة عليه.

وقال رضا عبد العال في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «Ten»: «طارق حامد لاعب غير موهوب، ولم يكن مؤثرا فنيا في تشكيل الزمالك في الفترة الماضية، كما أن الزمالك خاض أكثر من مباراة في غيابه وحقق الفوز أمام منافسين كبار».

وأضاف: «أتوقع أن يسير الزمالك بشكل جيد في بطولة الدوري الممتاز خلال المباريات المتبقية، حتى في غياب طارق حامد، فهو الأقرب للتتويج ببطولة الدوري، على الرغم من المنافسة القوية مع الأهلي وبيراميدز».

وتطرق عبد العال للحديث عن مستوى النادي الأهلي، محملًا المسؤولية في الإجهاد الحالي للفريق وتراجع المستوى للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للأهلي.

وأتم: «الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للأهلي هو سبب ما يمر به الفريق في الفترة الحالية من سوء النتائج، كما أنه هرب من قيادة الفريق».


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