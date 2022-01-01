هنري كيسنجر: يجب ألا تتخلى أوكرانيا عن أي أراض لروسيا

نصح وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر أوكرانيا ودول الغرب بعدم التخلي عن أي أراض أوكرانية محتلة منذ اندلاع الحرب لصالح روسيا في أي مفاوضات سلام مستقبلية من أجل إنهاء الصراع.

وقال كيسنجر لشبكة "زد دي إف" الألمانية العامة إنه لا يجب أن يكون مطروحا على الطاولة التخلي عن أراض أوكرانية، وحث الدول الغربية أن تكون واضحة بشأن ما هو مطروح للنقاش وما هو غير مطروح للنقاش تحت أي ظرف من الظروف.

وتابع كيسنجر أنه يجب القيام بكل هذا بمشاركة الشعب الأوكراني، وذلك في الوقت الذي بلغت فيه الحرب الروسية على أوكرانيا خمسة أشهر كاملة.

يذكر أن كيسنجر ولد في مدينة فورث الألمانية عام 1923، لكن أسرته الألمانية اليهودية اضطرت إلى الفرار من ألمانيا النازية في عام 1938.

وتدرج كيسنجر حتى أصبح عنصرا رئيسيا في تشكيل السياسة الخارجية للولايات المتحدة من أواخر ستينيات إلى أواخر سبعينيات القرن الماضي كمستشار للأمن القومي ووزير للخارجية. وفي عام 1973 حصل على جائزة نوبل للسلام عن اتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب مما كان يعرف في ذلك الوقت بفيتنام الشمالية.