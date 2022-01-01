أعلن بنك الاستثمار الأوروبي تقديم تمويل بقيمة 1.59 مليار يورو، مدعومًا بضمانات من ميزانية الاتحاد الأوروبي، لمساعدة أوكرانيا في إصلاح البنية التحتية الأكثر تضررًا واستئناف المشاريع المهمة التي تلبي الاحتياجات الملحة للشعب الأوكراني.

وتعد هذه هي الحزمة الثانية من الدعم المقدم لأوكرانيا في إطار الاستجابة العاجلة لتضامن بنك الاستثمار الأوروبي في أوكرانيا، والتي تم تطويرها بالتعاون الوثيق مع المفوضية الأوروبية.

ويأتي ذلك بعد حزمة دعم طارئة بقيمة 668 مليون يورو تم صرفها بالكامل في غضون شهر من بداية الأزمة.

وذكر بيان للبنك عبر موقعه اليوم الاثنين، أن هذا التمويل الجديد سيتم بشروط مواتية بما في ذلك فترات سداد طويلة.

وقال رئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيرنر هوير: "اليوم، وبدعم حاسم من المفوضية الأوروبية، وافقنا على 1.59 مليار يورو أخرى في إطار حزمة استجابة تضامن بنك الاستثمار الأوروبي في أوكرانيا لتلبية احتياجات التمويل الأكثر إلحاحًا في أوكرانيا وضمان استمرار البلاد في أداء مهامها الأكثر أهمية، بما في ذلك إعادة البناء السريع لمرافق البنية التحتية الاجتماعية.

ومن خلال حزمة الطوارئ هذه، يرسل فريق أوروبا رسالة قوية أن الاتحاد الأوروبي ومصرفه راسخين في تضامننا مع أوكرانيا وشعبها في وقت حاجتها وفي الدعم طويل الأجل لإعادة الإعمار."