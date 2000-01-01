ارتفاع أسعار القمح بعد الهجوم على ميناء أوديسا الأوكراني

استهلت أسعار العقود الآجلة للقمح تعاملات الأسبوع الجديد اليوم الاثنين بارتفاع بعد تراجع كبير في الأسعار خلال الأسبوع الماضي، وذلك نتيجة الهجوم الروسي على ميناء أوديسا الأوكراني وهو ما يثير المخاوف بشأن جدوى اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية الذي توصلت إليه موسكو وكييف بوساطة تركية في الأسبوع الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن اتفاق تصدير الحبوب الموقع يوم الجمعة الماضي، يستهدف تسهيل صادرات الحبوب عبر الموانئ الأوكرانية الثلاثة على البحر الأسود وبينها ميناء أوديسا، ويعتبر خطوة حيوية في اتجاه تخفيف حدة أزمة الغذاء في العالم. ويقول المسؤولون الأوكرانيون إنهم مازالوا يستعدون لاستئناف التصدير خلال الأسبوع الحالي رغم قصف ميناء أوديسا.

وارتفع سعر القمح في تعاملات بورصة شيكاغو للسلع بالولايات المتحدة اليوم بنسبة 6ر4% في بداية التعاملات قبل أن يتقلص الارتفاع إلى 4ر1% في حدود الساعة العاشرة وربع من صباح اليوم بالتوقيت المحلي للمدينة. وكان سعر القمح قد تراجع يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 6% ليفقد نحو 40% من قيمته منذ أيار/مايو الماضي.

كما ارتفعت أسعار الذرة وفول الصويا في تعاملات بورصة شيكاغو اليوم.