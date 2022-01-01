تسجيل 101 إصابة جديدة بكوفيد-19 في البر الرئيسى للصين

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الاثنين، إن البر الرئيسي الصيني سجل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 101 إصابة مؤكدة جديدة محلية العدوى بمرض كوفيد-19 ، منها 34 في سيشوان، و24 في قانسو و22 في قوانجشي.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) فقد تم رصد ما مجموعه 579 شخصا حاملين للفيروس بدون أعراض في 14 منطقة على مستوى الأقاليم.

وقالت اللجنة إن 131 مريضا بكوفيد-19 خرجوا يوم الأحد من المستشفيات بعد تعافيهم، ما يرفع إجمالي المتعافين حتى الآن في البر الرئيسي للصين إلى 221 ألفا و 796 حالة.

ولم يشهد يوم الأحد أي وفيات جديدة بسبب كوفيد-19، ليستقر عدد الوفيات في البر الرئيسى للصين عند 5226.