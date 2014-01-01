البحرين تنضم للجنة العليا للشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن

انطلقت اليوم بالقاهرة فعاليات الاجتماع الثاني للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، والتي تضم كلا من مصر والإمارات والأردن، برئاسة وزراء الصناعة بالدول الثلاث: نيفين جامع والإماراتي سلطان بن أحمد الجابر، والأردني يوسف الشمالي.



وشهد الاجتماع إعلان وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، انضمام مملكة البحرين للشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن، مشيرة إلى أن هذا الانضمام يسهم في توسيع نطاق الشراكة وتعظيم الاستفادة من المقومات الصناعية للدول الأربعة، جاء ذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين زايد بن راشد الزياني.



ونوهت جامع، بأن تحقيق التكامل الصناعي العربي يمثل ضرورة حتمية لمواجهة التداعيات السلبية للازمة الاقتصادية العالمية والتي عكست أهمية تعزيز الشراكة الإقليمية بين الدول العربية وتفعيل دور القطاع الخاص كلاعب رئيسي في تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة العربية.



واعتمدت اللجنة العليا التوصيات الصادرة عن اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية والتي عقدت على مدى يومين بالقاهرة بمشاركة الشركات العاملة في مجالات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية، حيث أعدت قائمة بـ87 مشروعاً مقترحاً في القطاعات المستهدفة ومن بينها 12 مشروعا مؤهلا للدخول في مرحلة دراسات الجدوى في قطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية كمرحلة أولى باستثمارات مبدئية قدرها 3.4 مليار دولار، مع التركيز في المرحلة المقبلة على قطاعات المعادن والكيماويات والبلاستيك والمنسوجات والملابس.