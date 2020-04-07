الإمارات تفتتح مكتبا تتسيقيا للمساعدات الإنسانية بسوريا

افتتحت الإمارات أول مكتب تنسيقي للمساعدات الخارجية الإماراتية بمقر سفارة الإمارات في دمشق.

وقال سلطان الشامسي مساعد وزير الخارجية الإماراتية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية:"إن افتتاح أول مكتب تنسيقي للمساعدات الخارجية الإماراتية بالعاصمة السورية دمشق يأتي في إطار جهود الإمارات المتواصلة لدعم الشعب السوري وتعزيز الجهود المبذولة لتوفير كافة الدعم الإغاثي للمؤسسات الإنسانية الإماراتية".

وأضاف في بيان اليوم، تأتي هذه الخطوة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الإماراتي بتعزيز التنسيق بين الجهات المانحة للمساعدات الخارجية في الدولة وإنشاء مكاتب تنسيقية في بعثات الدولة في الخارج تعنى بشؤون المساعدات الخارجية في مجموعة من الدول المستفيدة من المساعدات من الجهات المانحة الإماراتية".

وأشار إلى أنه تم تحديد مجموعة من الأدوار الهامة للمكاتب التنسيقية لتعزيز كفاءة وتنافسية المساعدات وفق أفضل المعايير الدولية، كالإشراف على ملف المساعدات الخارجية الإماراتية في الدول المستفيدة، بما يضمن تنسيق الجهود للجهات المانحة الإماراتية لضمان فعاليتها للمستفيدين، والمتابعة المستمرة للمشاريع والبرامج الإنسانية.