 باخرة تونسية محملة بمساعدات للفلسطينيين تصل إلى ميناء دمياط - بوابة الشروق
الخميس 25 يوليه 2024 4:17 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

باخرة تونسية محملة بمساعدات للفلسطينيين تصل إلى ميناء دمياط

تونس-د ب أ
نشر في: الخميس 25 يوليه 2024 - 3:41 م | آخر تحديث: الخميس 25 يوليه 2024 - 3:41 م

وصلت باخرة التضامن الإنساني التونسية إلى ميناء دمياط المصري اليوم الخميس محملة بمساعدات غذائية وطبية للفلسطينيين في قطاع غزة.

وكانت الباخرة انطلقت يوم الاثنين الماضي من ميناء رادس في الضاحية الجنوبية للعاصمة، وعلى متنها حمولة بقيمة 12 مليون دينار تونسي (حوالي أربعة ملايين دولار)، وفق ما ذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وحسب الوكالة، تضمنت المساعدات 1609 أطنان من المواد الطبية والغذائية وأغطية وسيارتي إسعاف وأربع وحدات متنقلة لرعاية الصحة الأساسية و19 خزان مياه ومركز متنقل لتصفية الدم.

وسيجري نقل المساعدات في شاحنات بالتنسيق مع السلطات المصرية ومنظمة الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح الحدودي.

وكانت تونس أرسلت في وقت سابق خمس طائرات عسكرية محملة بمساعدات إلى الفلسطينيين كما استقبلت مستشفياتها مصابين من قطاع غزة في رحلات جوية من مصر.

ويشهد قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي، وضعا إنسانيا متدهورا ودمارا هائلا في البنية التحتية وحصيلة من الضحايا فاقت 39 ألف شهيد وأكثر من 90 ألف جريح، وفق آخر تحديث.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك