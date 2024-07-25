مفوضية شئون اللاجئين تؤكد فقدان 45 مهاجراً قبالة سواحل اليمن

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الخميس فقدان أكثر من 40 مهاجراً أفريقياً في حادثة لانقلاب قارب قبالة سواحل محافظة تعز، جنوب غربي اليمن.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في تغريدة على حسابها بمنصة إكس اليوم ، "انقلب قارب يقل 45 لاجئاً ومهاجراً من القرن الأفريقي قبالة محافظة تعز الليلة الماضية".

وأشارت المفوضية إلى أن القارب انقلب جراء الرياح القوية والحمولة الزائدة.

وأضافت أنه حتى الآن لم يتم العثور سوى على أربعة ناجين فقط، بينما لا يزال 41 آخرين في عداد المفقودين.

وأكدت المفوضية أنها تواصل ، بجانب منظمة الهجرة الدولية وبقية الشركاء،العمل من أجل مساعدة الناجين وتلبية احتياجات الحماية.

وكان 49 مهاجراً لقوا حتفهم، بينهم 31 امرأة وستة أطفال، فيما فقد 140 آخرون في حادثة مماثلة وقعت في يونيو الماضي، وذلك بعد انقلاب قارب لهم في ساحل قبالة مديرية رضوم التابعة لمحافظة شبوة شرقي اليمن. وكان على متن القارب 260 مهاجرا.

ويخوض عشرات الآلاف من المهاجرين الأفارقة رحلات محفوفة بالمخاطر عبر البحر الأحمر واليمن للوصول إلى السعودية هربا من النزاعات أو سعياً للحصول على فرص اقتصادية أفضل.