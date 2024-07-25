 تركيا ترحب بالاتفاق على خفض التصعيد في اليمن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تركيا ترحب بالاتفاق على خفض التصعيد في اليمن

د ب أ
نشر في: الخميس 25 يوليه 2024 - 10:27 م | آخر تحديث: الخميس 25 يوليه 2024 - 10:27 م

رحبت تركيا بتوصل الأطراف في اليمن إلى اتفاق على بعض القضايا الهادفة إلى خفض التصعيد.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، اليوم الخميس، "نأمل أن يمهد الاتفاق الذي تم التوصل إليه الطريق لحل سياسي شامل للصراع في اليمن على أساس المعايير الثابتة".

وأضافت: "نتوقع من الأطراف اليمنية التركيز على السلام والاستقرار في البلاد من خلال الحوار البناء".

وشددت على أن تركيا ستواصل دعم وحدة أراضي اليمن ووحدته الوطنية.

كان هانس جروندبرج، المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، قد أعلن أول أمس الثلاثاء، عن اتفاق الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، وجماعة الحوثي على تدابير لخفض التصعيد الاقتصادي والمصرفي وتوسيع الرحلات الجوية المباشرة بين صنعاء لتشمل القاهرة والهند.

 

 
 

 
 

 


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