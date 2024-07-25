محافظ كفر الشيخ يتفقد محطات الوقود ومجمع المواقف لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة لنقل الركاب

تفقد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، عددًا من محطات الوقود ومجمع مواقف كفر الشيخ، لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة لنقل الركاب بمواقف وسيارات الأجرة، عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بوزارة البترول بتحريك أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 25/7/2024. واستمع محافظ كفر الشيخ لعدد من المواطنين، وسأل عددًا من الركاب، حول التعريفة الجديدة، محذرًا من استغلالهم، وأكد أن هناك إجراءات رادعة حيال من يستغل المواطن أو يتعدى على حقوقه، مكلفًا بالتواجد الميداني في الشارع مع المواطنين والاستماع إلى طلباتهم ومقترحاتهم، وإيجاد الحلول العاجلة لمشاكلهم، وذلك بحضور اللواء دكتور سامح العزب، مدير الإدارة العامة للمرور بكفر الشيخ، والمقدم أحمد قطاطو، رئيس مباحث المرور، واللواء هشام مطر، مدير إدارة المواقف، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفر الشيخ، إنه يتم تشديد الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف المواقف لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة لجميع الخطوط الداخلية والخارجية وعدم مخالفة خطوط السير المعلنة والتصدي بكل حزم لأي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة مع أي محاولات لاستغلال المواطنين.

كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن ومديري المواقف بتكثيف المرور الميداني على مدار اليوم على المواقف للتأكد من الالتزام بالتعريفة المعلنة، وضرورة إلزام السائقين بوضع ستيكرات وملصقات بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارات الأمامي والخلفي بسيارات الأجرة والسرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة، لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة، أو تقسيم خطوط السير، فضلًا عن متابعة سيارات التاكسي للالتزام بالتعريفة المقررة، بالإضافة إلى تعليق البانرات واللوحات الإرشادية بالتعريفة الجديدة للركوب في أماكن واضحة للمواطنين بجميع المواقف وأرقام الشكاوى المعلنة من المحافظة لتلقي أي شكاوى من المواطنين، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق مع التموين لمتابعة محطات الوقود للتصدي لأي مخالفات أو محاولة استغلال أو التعدي على حقوق المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على أهمية تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لمتابعة أسعار السلع لعدم استغلال المواطنين ورفع الأسعار والتصدي لمحاولات قيام بعض التجار باستغلال تحريك أسعار المواد البترولية وزيادة أسعار السلع بصورة غير مبررة.

وناشد محافظ كفر الشيخ، المواطنين التمسك بحقهم في الإبلاغ عن أي مخالفات للتعريفة المقررة، بالتواصل مع أرقام الطوارئ والخط الساخن رقم 114 والخط الأرضي رقم 0473220792، مع انعقاد دائم ومتابعة على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات وإدارة الأزمات ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، للمتابعة المستمرة على مدار اليوم لتلقي طلبات وشكاوى المواطنين حول مخالفات تطبيق تعريفة نقل الركاب بالمواقف وسيارات الأجرة.

جدير بالذكر أن لجنة تسعير المواد البترولية قد قررت زيادة أسعار السولار بواقع 1 جنيه و50 قرشًا والبنزين 95 بواقع 1 جنيه و50 قرشًا والبنزين 92 و80 بواقع 1 جنيه و25 قرشًا دون أي زيادة في أسعار الغاز الطبيعي واسطوانات الغاز لتصبح أسعارها الجديدة كالتالي:

- السولار: 11.50 جنيه للتر.

- بنزين 95: 15 جنيهًا للتر.

- بنزين 92: 13.75 جنيهًا للتر.

- بنزين 80: 12.25 جنيهًا للتر.