شركة آي بي إم العملاقة للحواسيب تعزز أرباحها الفصلية

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سجلت شركة "آي بي إم" العملاقة للحواسيب ارتفاعا في أرباحها في الربع الثاني، حسبما أعلنت الشركة يوم الأربعاء.

وبلغ صافي أرباح الشركة 83ر1 مليار دولار، أو 96ر1 دولار للسهم الواحد.

هذا مقارنة بـ 58ر1 مليار دولار، أو 72ر1 دولار للسهم الواحد، في الربع الثاني من العام الماضي.

وباستثناء البنود الخاصة، أبلغت "آي بي إم" عن أرباح معدلة بلغت 27ر2 مليار دولار أو 43ر2 دولار للسهم الواحد للفترة نفسها.

وارتفعت إيرادات الشركة للربع بنسبة 9ر1% إلى 77ر15 مليار دولار من 47ر15 مليار دولار في العام الماضي.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي أرفيند كريشنا: "لقد كان لدينا ربع ثاني قوي، تجاوز توقعاتنا، مدفوعا بالنمو في الإيرادات والتدفق النقدي الحر".

وأضاف: "نستمر في رؤية العملاء يلجأون إلى (آي بي إم) من أجل تقنيتنا وخبرتنا في مجال الذكاء الاصطناعي المؤسسي، وقد نمت محفظة أعمالنا في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى أكثر من ملياري دولار منذ إطلاق واتسون إكس قبل عام".