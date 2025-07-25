حاكم فلوريدا يكشف عن بدء ترحيل المحتجزين من مركز ألكاتراز التماسيح

قال حاكم فلوريدا الأمريكية رون دي سانتيس، اليوم الجمعة، إن رحلات الترحيل التي تنقل المحتجزين من مركز احتجاز المهاجرين الذي أطلق عليه المسئولون اسم "ألكاتراز التماسيح" (في تشبيه بسجن ألكاتراز الشهير من حيث العزلة والتشديد الأمني، مع إضافة طابع محلي لكونه في منطقة المستنقعات المشهورة بالتماسيح "إيفرجلادز")، إلى دول أخرى قد بدأت في الأيام القليلة الماضية.

وأوضح دي سانتيس، أن الرحلات التي تشغلها وزارة الأمن الداخلي قد نقلت نحو 100 محتجز من مركز احتجاز المهاجرين في منطقة إيفرجلادز النائية، متوقعًا أن يرتفع هذا العدد قريبًا.

وأدان المنتقدون المنشأة ووصفوها بأنها قاسية وغير إنسانية، في حين دافع دي سانتيس ومسئولون جمهوريون آخرون في الولاية عنها باعتبارها جزءًا من جهود الولاية الشرسة لدعم حملة الرئيس دونالد ترامب ضد الهجرة غير الشرعية.