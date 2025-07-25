زيلينسكي يطالب الحلفاء الأوروبيين بالمساعدة في تمويل رواتب الجنود الأوكرانيين

يعتزم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مطالبة الحلفاء الأوروبيين بالمساعدة في تمويل تحسين الرواتب للقوات التي تعارض الغزو الروسي، في محاولة لتخفيف النقص المتزايد في المجندين.

وقال زيلينسكي للصحفيين في كييف أمس الخميس "في السابق، رفض الأوروبيون توفير التمويل لرواتب أفرادنا العسكريين، بل فقط الأسلحة. جنودنا أنفسهم يمكن أن يكونوا سلاحا لحماية الجميع"، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

ومع تزايد الرفض الشعبي بشكل كبير لحملة التعبئة في أوكرانيا بين السكان المنهكين من الحرب التي تدخل عامها الرابع، تريد حكومة زيلينسكي تحفيز المزيد من المتطوعين بتقديم مدفوعات كبيرة لهؤلاء الذين يوقعون على تعاقدات عسكرية.

وتزايدت تقارير مؤخرا عن هجمات، أحيانا ما تكون عنيفة، ضد موظفي مكاتب التجنيد.

وبحسب بيان صدرت في سبتمبر الماضي، تمكن حرس الحدود الأوكراني من منع أكثر من 20 ألف مجند من الفرار، منذ بدء الغزو الروسي واسع النطاق في شهر فبراير عام 2022.

وقررت أوكرانيا السماح لبعض السجناء بالتطوع في الخدمة العسكرية، في ظل النقص في عدد الجنود الواجب توفرهم للتصدي للغزو.

من جهة أخرى، تعرض روسيا منذ زمن طويل مكافآت ورواتب كبيرة لجذب عشرات الآلاف لجيشها شهريا، سعيا لتفادي أي تكرار في زيادة القلق الشعبي عندما أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتجنيد جزئي بعد بضعة أشهر من الغزو عام 2022.