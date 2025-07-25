الجيش الإسرائيلي يستبدل 7 كتائب احتياط في الضفة الغربية بجنود مظليين

جيش الاحتلال أعلن اعتقال 200 فلسطيني بالضفة خلال 3 أشهر

أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، استبدال 7 كتائب احتياط في الضفة الغربية المحتلة بجنود من لواء المظليين.

وقال في بيان وصل الأناضول: خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، عملت سبع كتائب احتياط بالضفة الغربية، ويتم في هذه الأيام استبدالها بقوات من لواء المظليين.

ولم يفسر الجيش الإسرائيلي سبب استبدال قوات الاحتياط بقوات من الجيش النظامي.

في السياق ذاته، تحدث الجيش الإسرائيلي عن اعتقال أكثر من 200 فلسطيني "وضبط مئات الوسائل القتالية المختلفة" خلال المدة نفسها، وفق المصدر نفسه.

ولكن المعطيات الصادرة عن مؤسسات الأسرى الفلسطينيين تشير إلى أن عدد المعتقلين أكبر من هذا الرقم، دون أن تحدد إحصائية دقيقة.

وزعم الجيش الإسرائيلي "إحباط عشرات العمليات" في الضفة، دون مزيد من التفاصيل.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، يصعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 1005 فلسطينيين على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

ويتزامن ذلك مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل في غزة، خلفت أكثر من 203 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.​​​​​​​