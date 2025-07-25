كندا تعتزم الاعتراف أمام الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية

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أعلن رئيس الحكومة الكندية، مارك كارني، أن بلاده تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة.



وكتب كارني في مقال له: "إن كندا تدعم حل الدولتين الذي يضمن السلام والأمن لشعبي إسرائيل وفلسطين". وأضاف أن أوتاوا "ستعمل بنشاط لتحقيق هذا الهدف في جميع المنظمات"، بما في ذلك اجتماع وزراء الخارجية في مؤتمر الأمم المتحدة بشأن هذه القضية.

وأضاف رئيس الوزراء أن كندا تدين فشل الحكومة الإسرائيلية في منع التدهور السريع للوضع الإنساني في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن نيته الاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر 2025.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بلاده تدين هذه الخطوة بشدة وترى في إنشاء دولة فلسطينية تهديدا لأمنها.

بدورها، رحبت حركة حماس، باعتزام ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

وقالت حماس إنها خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح نحو إنصاف الشعب الفلسطيني المظلوم، ودعما لحقه المشروع في تقرير المصير، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على كامل أراضيه المحتلة وعاصمتها القدس.