أسرة يوسف محمود الثالث مكرر بالثانوية الأزهرية: مكالمة شيخ الأزهر الأجمل في حياتنا

عاشت أسرة الطالب يوسف محمود محمود عبد الستار، حالة من السعادة الغامرة بعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2026، وحصول نجلها على المركز الثالث مكرر على مستوى الجمهورية بالقسم العلمي بنسبة 99.08%، وهو طالب بمعهد بطرة الأزهري في محافظة الدقهلية.

وقالت أسرة يوسف، في تصريحات لـ"الشروق"، إن فرحتها لا توصف بهذا الإنجاز، مؤكدة أن التفوق جاء ثمرة سنوات من الاجتهاد والمثابرة، وأن يوسف اعتاد حصد المراكز الأولى طوال مشواره الدراسي.

وأضافت الأسرة أن يوسف تلقى اتصالًا هاتفيًا من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أبلغه خلاله بحصوله على المركز الثالث مكرر على مستوى الجمهورية، وهو ما كان له أثر كبير في إدخال الفرحة على الأسرة، معتبرة أن تلك المكالمة ستظل من أجمل اللحظات في حياتها.

وأكدت الأسرة أن يوسف يطمح إلى الالتحاق بكلية الطب بجامعة المنصورة، واستكمال مسيرته العلمية، مشيرة إلى أنه سبق أن كان من أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى محافظة الدقهلية، ليواصل رحلة التفوق حتى أصبح من أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية.

وأشارت الأسرة، إلى أن تميز يوسف لم يقتصر على الدراسة فقط، إذ يحرص على تحفيظ الأطفال القرآن الكريم داخل المسجد، جامعًا بين التفوق العلمي وخدمة كتاب الله تعالى، في صورة تعكس التزامه الديني والاجتماعي.

وفي ختام تصريحاتها، أوضحت الأسرة، أن هذا التفوق يمثل تتويجًا لسنوات من الكفاح، معربة عن أمنياتها بمواصلة يوسف نجاحه وتحقيق حلمه في الالتحاق بكلية الطب وخدمة المجتمع.