تايوان ترصد 29 طائرة عسكرية و11 سفينة تابعة للصين حول أراضيها

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رصدت وزارة الدفاع الوطني في تايوان 29 طائرة عسكرية و6 سفن حربية و5 سفن تابعة للصين حول تايوان بين الساعة السادسة صباح أمس الجمعة والسادسة صباح اليوم السبت.

وأضافت الوزارة أنه ردا على ذلك، نشرت تايوان طائرات وسفنا حربية وأنظمة صاروخية ساحلية، بحسب موقع تايوان نيوز اليوم السبت.

وعبرت 17 من طائرات جيش التحرير الشعبي خط الوسط في مضيق تايوان ودخلت مناطق تحديد الدفاع الجوي الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية، حسب الوزارة.

ورصدت تايوان، حتى الآن هذا الشهر، طائرات عسكرية صينية 200 مرة وسفنا 264 مرة. ومنذ سبتمبر 2020، زادت الصين استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية بزيادة عدد الطائرات العسكرية والسفن الحربية العاملة حول تايوان بشكل تدريجي.

ويحدد المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها "جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز الردع الثابت وضمان تحقيق أهداف الأمن لدولة ما بدون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والهائل للقوة".