متحدث الرئاسة: قضايا الإرهاب والفكر المتطرف تتصدر قمة السبع هذا العام

علق السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، على مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة الدول الصناعية السبع الكبرى، قائلًا إن هذه القمة تعد من أهم التجمعات العالمية، على مستوى الدول المتقدمة في العالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء السبت: "هذه المجموعة من أرقى المجموعات وأعلاها في المستوى"، معقبًا أنها تعتبر ناديًا لكبار الدول الصناعية، وتتقرر فيها السياسات الصناعية والتجارية في العالم فضلًا عن مناقشة الموضوعات السياسية والأمنية.

وذكر أن القمة تناقش هذا العام عددًا من الموضوعات في غاية الأهمية، التي يعاني منها العالم وفي مقدمتها الإرهاب والأمن ومكافحة الفكر المتطرف، فضلًا عن كيفية التعامل مع تجنيد التنظيمات الإرهابية للشباب حول العالم عن طريق الإنترنت.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بمقر إقامته بمدينة بياريتز بفرنسا، رئيس وزراء إيطاليا على هامش قمة دول السبع.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح أمس السبت إلى مدينة «بياريتز» الفرنسية، للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع، تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.