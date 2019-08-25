أحمد عبد العزيز: ميزانية المهرجان القومي للمسرح بلغت مليوني جنيه هذا العام

قال الفنان أحمد عبد العزيز، رئيس المهرجان القومي للمسرح، إن ميزانية المهرجان هذا العام وصلت إلى نحو مليوني جنيه.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج "صباح الورد"، المذاع عبر فضائية "تن"، اليوم الأحد، أن ميزانية الدورة الماضية للمهرجان كانت مليون و450 ألف جنيه، لافتًا إلى أن المهرجان شهد تطورًا كبيرًا خلال دورة هذا العام، مقارنة بالعام الماضي.

معقبًا: "يعني زادت 550 ألف جنيه في هذه الدورة، بينما جسم المهرجان نفسه زاد 3 مرات لكن تظل ميزانية المهرجان قليلة، وهي كانت قليلة الدورة اللي فاتت وقليلة طول الوقت، ودي إمكانيات وزارة الثقافة"، مشيرًا إلى أن هناك اهتمامًا من أجهزة الدولة بهذا المهرجان.