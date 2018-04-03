الداخلية توفد بعثات إلى أمريكا والكويت لاستخراج بطاقات الرقم القومي لأبناء الجاليتين

وافق وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، على إيفاد بعثات قانونية وفنية تابعة لقطاع الأحوال المدنية إلى دولتي الولايات المتحدة الأمريكية "واشنطن، هيوستن"، و الكويت لاستخراج بطاقات الرقم القومي لأبناء الجاليات المصرية المقيمين بهما، دون تحميلهم تكاليف ومشقة حضورهم للبلاد.

وستكون البعثة بالولايات المتحدة الأمريكية " واشنطن ، هيوستن " ابتداء من يوم 26/8/2019 ولمدة 15 يومًا، والكويت ابتداء من يوم 1/9/2019 ولمدة 12 يومًا وذلك تحت إشراف اللواء طارق الأعصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية.

يأتي ذلك في إطار حرص أجهزة وزارة الداخلية على التواصل مع أعضاء الجاليات المصرية المقيمين بالخارج، وتيسير إجراءات حصولهم على الخدمات بمحال إقامتهم.