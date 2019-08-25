تضاعف واردات الصين من النفط الخام من الولايات المتحدة خلال شهر يوليو

تضاعفت واردات الصين من النفط الخام من الولايات المتحدة إلى 53ر1 مليون طن خلال شهر يوليو، بالمقارنة مع 769095 طنا في يونيو، وذلك بحسب ما ذكرته البيانات الجمركية الصادرة اليوم الأحد.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء التي أوردت النبأ، بأن الرقم يأتي بالمقارنة مع الرقم الذي تم تسجيله في يوليو من عام 2018، والبالغ حجمه 06ر1 مليون طن.

وكانت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط في التعاملات الأمريكية، قد تراجعت أمس الاول الجمعة، مع تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما أجج المخاوف من تراجع الطلب العالمي على الطاقة.

وكانت وزارة التجارة الصينية قد أعلنت الاسبوع الماضي اعتزامها فرض رسوم إضافية على كمية من السلع الأمريكية، قيمتها 75 مليار دولار، وقالت إنها ستفرض المزيد من الرسوم على سلع أخرى.

ومن جانبه، رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ذلك برسالة قوية عبر موقع تويتر، حيث كتب أن هناك "كميات ضخمة من الأموال صنعتها وسرقتها الصين من الولايات المتحدة، سنة بعد سنة، على مدى عقود ويجب أن يتوقف هذا".