الكرملين: الحديث عن تورطنا في تسميم نافالني لا صحة له ولا يؤخذ على محمل الجد

وصف المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف ما يتردد من اتهامات عن تورط السلطة الروسية في تسميم المعارض أليكسي نافالني بأنها كلام غير صحيح ولا ينبغي أخذه على محمل الجد.

وقال بيسكوف -في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء- "لا يمكننا أن نأخذ هذه الاتهامات على محمل الجد، فهذه اتهامات لا يمكن أن تكون صحيحة إطلاقًا بأي شكل من الأشكال، وهي بالأحرى مجرد ضوضاء فارغة، لذلك لا نعتزم أخذها على محمل الجد".

وأضاف: "نحن لم نفهم سبب استعجال الزملاء الألمان باستخدام كلمة (تسمم)، فهذا الخيار وضعه في البداية أطباؤنا، ولكنه لم يتم تحديد المادة السامة بعد".

يُذكر أن مستشفى "شاريتيه" في برلين قد أعلنت، في وقت سابق، أن "نافالني" تسمم بمادة من مجموعة مثبط إستيراز الأسيتيل كولين.