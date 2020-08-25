تسجيل أول إصابات بكورونا في غزة وفرض حظر تجول يومين

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أعلنت الجهات الحكومية في غزة، مساء اليوم الاثنين، تسجيل أول إصابات بفيروس كورونا المستجد داخل القطاع، وفرض حظر تجول عام ليومين.

وأفاد سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، خلال مؤتمر صحفي طارئ في مجمع الشفاء الطبي، بتسجيل 4 حالات إصابة بفيروس كورونا من عائلة واحدة.

وذكر معروف أن وزارة الصحة والطواقم المعنية قامت فور ثبوت الإصابات بإجراءاتها الصحية مع الحالات المكتشفة وفق البروتوكول المعتمد ويجري الآن تحديد مصدر العدوى وكشف خارطة المخالطين للتعامل معها.

وأعلن فرض حظر تجوال تام على جميع محافظات قطاع غزة، بما يشمل تعليق العمل لمدة 48 ساعة بدءًا من هذه الليلة بما يشمل مقرات العمل الرسمية والخاصة والمؤسسات التعليمية وإغلاق المساجد والأسواق وصالات الأفراح والنوادي ومنع التجمعات.

وأضاف أنه سيتم خلال هذه الفترة حصر الوباء وتحديد أماكن الإصابة المحتملة والتعامل مع الحالات المخالطة.

وكان قطاع غزة سجل 109 حالة إصابة بفيروس كورونا جميعهم من العائدين من الخارج وتم إخضاعهم للحجر الصحي، وتعافى منهم 72 حالة فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.