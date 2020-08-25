باكستان تسجل 450 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 293 ألفا و711 حالة بعد تسجيل 450 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد بلغت 6 آلاف و250 حالة بعد تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، في حين بلغ إجمالي عدد المتعافين 278 ألفا و425 شخصا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.