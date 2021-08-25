الهند تسجل 37 ألفا و593 إصابة جديدة و648 وفاة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الهندية، 37 ألفا و593 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ 11 يوما، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 32 مليونا و512 ألفا و366 شخصا.

وذكرت الوزارة -وفق ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، اليوم الأربعاء- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 648 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 435 ألفا و758 شخصا.

وأفادت بأن 34 ألفا و169 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 31 مليونا و754 ألفا و281 حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى 322 ألفا و327 حالة.